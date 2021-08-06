Xiaomi начнёт принимать платежи криптовалютами в Португалии

Хотя рынок криптовалют переживает не лучшие времена, и многие компании уровня Amazon опровергли намерение принимать цифровые активы в качестве средств платежа, Xiaomi намерена пойти собственным путём. Компания, совсем недавно ставшая ведущим продавцом смартфонов в мире, решила использовать Португалию в качестве экспериментальной площадки.

Xiaomi начнёт принимать платежи криптовалютами в Португалии

nasilemaktech.com

Официальный ретейлер китайского техногиганта Mi Store Portugal объявил о приёме биткоинов, Ethereum, Tether, Dash и некоторых других криптовалют в качестве платы за смартфоны и другую электронику. Для того чтобы обеспечить поддержку платежей, Xiaomi заключила соглашение о партнёрстве со швейцарской криптоплатформой Utrust, чьи собственные цифровые активы она тоже намерена принимать в качестве оплаты.

По словам главного маркетолога Mi Store Portugal Педро Майя (Pedro Maia), Xiaomi, уже вышедшая на первое место в рейтинге крупнейших продавцов смартфонов, своим переходом на криптоплатежи стремится претворить в жизнь собственный лозунг — «инновации для каждого».

«Мы технологичный, инновационный и передовой бренд. Поэтому мы всегда готовы быть на шаг впереди. Мы хотим обеспечить всем настоящим фанатам технологий возможность приобретать свои любимые гаджеты, оплачивая их наиболее технологичной валютой», — заявил он.

Xiaomi начнёт принимать платежи криптовалютами в Португалии

mydrivers.com

В том, что Xiaomi выбрала Португалию в качестве площадки для экспериментов, нет ничего удивительного. Страна считается одной из наиболее «дружелюбных» для оборота криптоактивов в Европе из-за довольно либеральной налоговой политики. Для сравнения — во многих странах, включая Китай, криптовалюты фактически находятся под запретом.

Один из главных конкурентов — компания Samsung уже дебютировала с собственным криптокошельком в начале 2019 года, а недавно объявила о создании цифровой валюты центробанка (CBDC) совместно с Банком Кореи, но дальше экспериментов дело пока так и не пошло.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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