В США Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone на предмет сексуального насилия над детьми

Последние изменения появятся уже в этом году как часть обновлений операционного программного обеспечения.

Apple просканирует изображения и зашифрованные сообщения в iPhone в США на предмет сексуального насилия над детьми.

Об этом сообщает AP со ссылкой на ведущего исследователя криптографии из Университета Джона Хопкинса Мэтью Грина.

Отмечается, что последние изменения появятся уже в этом году как часть обновлений операционного программного обеспечения для iPhone, Mac и Apple Watch. Для этого используют инструмент neuralMatch, предназначенный для обнаружения известных изображений сексуального насилия над детьми. Он будет сканировать изображения перед их загрузкой в iCloud. Если neuralMatch найдет совпадение, изображения пересмотрит человек.

В случае подтверждения детской порнографии, учетную запись пользователя отключат и сообщат в Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Мэтью Грин также предупредил, что систему можно использовать для фальсификации действий невинных людей, отправляя им изображения.

Apple была одной из первых крупных компаний, внедривших "сквозное" шифрование, при котором сообщения могут прочитать только их отправители и получатели. Однако правоохранительные органы длительное время требовали от компании доступа к этой информации для расследования таких преступлений, как терроризм или сексуальная эксплуатация детей.

Напомним, в Украине намерены создать Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия. Сообщалось, что проект будет запущен уже в сентябре этого года в Киевской области.