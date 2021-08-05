Продажи китайских смартфонов резко обвалились во втором квартале, но должны восстановиться в третьем

В минувшем втором квартале 2021 года китайские вендоры поставили 160 миллионов смартфонов, на 16,4 % меньше, чем в первом квартале и на 3,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным исследования, проведённого специалистами Digitimes Research, в третьем квартале объёмы продаж должны снова вырасти — на 14 % в последовательном выражении.

Продажи китайских смартфонов резко обвалились во втором квартале, но должны восстановиться в третьем

digitimes.com

Низкие объёмы поставок объясняются снижением спроса на смартфоны в самом Китае и слабыми продажами за рубежом на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Но, поскольку в мире наступает пиковый для продаж сезон и ситуация с поставкой компонентов начинает налаживаться, общие объёмы поставок должны вырасти во второй половине года на 7,9 %.

Во втором квартале Xiaomi, Oppo и Vivo не удалось сохранить импульс, полученный в первом, поскольку спрос упал на большинстве ключевых рынков. В общей сложности три вендора поставили 130 миллионов смартфонов, на их долю приходится 64,6 % всех продаж — в первом квартале цифра достигала 67,5 %.

Huawei, сократившая поставки смартфонов для того, чтобы сберечь запасы 5G-комплектующих, впервые продала менее 10 миллионов смартфонов за квартал. Ставшая независимой Honor, как и другие производители, пострадала от низкого спроса, но ей удалось частично исправить ситуацию, выпустив популярные модели серии Honor 50. На поставки смартфонов начального уровня Transsion негативно повлияла пандемия, особенно свирепствующая в ключевых для компании регионах вроде Индии, но их объёмы упали не особенно заметно.

Lenovo, обогнав Huawei, стала пятым в Китае поставщиком смартфонов. Для компании ключевым рынком является североамериканский, поэтому снижение спроса в Азии не особенно повлияло на её бизнес. Кроме того, росту продаж немало помог уход LG с рынка смартфонов.

Китайские бренды более мелких эшелонов продолжили сражаться с падением продаж и во втором квартале — главным образом из-за дефицита компонентов и увеличившейся себестоимости комплектующих.

Ожидается, что в третьем квартале Xiaomi, Oppo, Vivo и Transsion сохранят лидерские позиции в КНР, а Honor догонит и перегонит Lenovo и станет пятым крупнейшим брендом в стране.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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