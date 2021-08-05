Xiaomi Mi Mix 4: дизайн и характеристики нового смартфона

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 будет представлен уже на следующей неделе. Новые тизеры устройства уже появились в Сети, и пользователи могут ознакомиться с шестью вариантами дизайна нового флагмана от Xiaomi, над которым разработчики трудились последние три года.

Xiaomi представила шесть оригинальных вариантов дизайна нового смартфона Mi Mix 4

По словам руководителя компании Лей Цзюнь, Xiaomi очень долго экспериментировала и исследовала различные варианты дизайна, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Сейчас в компании убеждены, что они создали лучший смартфон линейки Xiaomi Mi Mix, как в техническом плане, так и по дизайну.

Xiaomi представила шесть оригинальных вариантов дизайна нового смартфона Mi Mix 4

Особенностью Xiaomi Mi Mix 4 станет подэкранная фронтальная камера, которая улучшит качество фото в разы. Никаких вырезов под фронтальную камеру на экране смартфона Xiaomi нет, что не портит внешний вид устройства. Пользователям такой дизайн придется по душе.

Сканер отпечатка пальцев также будет находиться под экраном смартфона. Xiaomi Mi Mix 4 будет полноэкранным, диагональ изогнутого OLED-дисплея составит 6,67", а разрешение — FullHD+. На задней панели ожидается модуль с тройной камерой и небольшим дисплеем. Основная камера будет представлена сенсорами на 50, 48 и 48 Мп.

Презентация Xiaomi Mi Mix 4 состоится уже 10 августа. Стоимость смартфона предварительно составит около 6000 юаней (930 долларов). Традиционно смартфон появится вначале на китайском рынке, а затем на европейском.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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