Запуск 5G в Украине отложили на полгода

Кабинет министров изменил свое распоряжение о внедрении в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения и перенес начало внедрения 5G с декабря этого года на июль 2022-го. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Фото: tadviser

Когда ждать 5G

Согласно принятым изменениям, конкурс-аукцион по предоставлению радиочастотного ресурса для запуска 5G могут провести в мае 2022 года.

Министерство цифровой трансформации вместе с мобильными операторами планирует в 2021 году запустить ряд экспериментальных 5G-зон.

Напомним

11 ноября Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

В сентябре Кабинет министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi представила новый Power Bank для смартфонов и ноутбуковXiaomi представила новый Power Bank для смартфонов и ноутбуков
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Google закрывает свои сервисы для владельцев старых версий AndroidGoogle закрывает свои сервисы для владельцев старых версий Android
Одним из первых смартфонов с памятью LPDDR5X обещает стать Xiaomi Mi 12Одним из первых смартфонов с памятью LPDDR5X обещает стать Xiaomi Mi 12
Vodafone дает возможность экономить своим абонентамVodafone дает возможность экономить своим абонентам
Блок рекламы


Похожие новости
Самые дешевые тарифы мобильных операторов в УкраинеСамые дешевые тарифы мобильных операторов в Украине
Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOSHuawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOS
Clubhouse на Android запустился в УкраинеClubhouse на Android запустился в Украине
Депутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в УкраинеДепутаты хотят заблокировать все “серые“ смартфоны в Украине
Мобильный оператор Lycamobile запустил самые выгодные тарифы в УкраинеМобильный оператор Lycamobile запустил самые выгодные тарифы в Украине
"Укрзализныця" анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов"Укрзализныця" анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов
Безлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecellБезлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecell
Мобильная связь в Украине подорожает с января 2021 годаМобильная связь в Украине подорожает с января 2021 года
Viber запускает новое приложение для обмена документами между компаниями и клиентамиViber запускает новое приложение для обмена документами между компаниями и клиентами
Украину готовят к запуску 5G. Вышки начнут устанавливать в следующем годуУкраину готовят к запуску 5G. Вышки начнут устанавливать в следующем году
Последние новости
Подгружаем последние новости