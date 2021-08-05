Запуск 5G в Украине отложили на полгода

Кабинет министров изменил свое распоряжение о внедрении в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения и перенес начало внедрения 5G с декабря этого года на июль 2022-го. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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Когда ждать 5G

Согласно принятым изменениям, конкурс-аукцион по предоставлению радиочастотного ресурса для запуска 5G могут провести в мае 2022 года.

Министерство цифровой трансформации вместе с мобильными операторами планирует в 2021 году запустить ряд экспериментальных 5G-зон.

Напомним

11 ноября Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

В сентябре Кабинет министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.