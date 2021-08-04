Honor Magic 3 Pro отметился в бенчмарке с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памяти

В популярном бенчмарке AnTuTu появилась информация о производительном смартфоне Magic 3 Pro, который бренд Honor анонсирует на глобальной виртуальной конференции 12 августа.

Honor Magic 3 Pro отметился в бенчмарке с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памяти

Здесь и ниже изображения Gizmochina

Подтверждается информация о том, что основной послужит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Чип содержит восемь вычислительных ядер с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.

Аппарат фигурирует под кодовым обозначением ELZ-AN20. Данная модель несёт на борту 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 RAM и высокопроизводительный твердотельный накопитель UFS 3.1 вместимостью 512 Гбайт.

Размер и разрешение дисплея не уточняются. Но известно, что применена качественная панель с частотой обновления 120 Гц. Очевидно, задействована матрица формата Full HD+.

Honor Magic 3 Pro отметился в бенчмарке с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памяти

Смартфон поступит на рынок с операционной системой Android 11. По слухам, в серию войдут четыре модели: базовая версия Magic 3, а также модификации Magic 3 SE, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+. Не так давно один из представителей семейства был замечен на «живой» фотографии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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