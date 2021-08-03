Xiaomi презентует смартфон с камерой в центре дисплея

Компания Xiaomi готовит масштабную презентацию уникального смартфона. Гаджет получит подэкранную фронтальную камеру, которая улучшит качество фотографий.

Xiaomi презентует смартфон с камерой в центре дисплея: фото уникального гаджета

Анонс первого смартфона Xiaomi ожидается 10 августа 2021 года. Миллионы ценителей по всему миру замерли в ожидании, ведь теперь у них появится возможность приобрести уникальный и удобный гаджет с подэкранной фронтальной камерой - Mi Mix 4.

Как всегда, благодаря инсайдерам пользователи смогли увидеть секретное фото нового устройства. Снимок сделан на производстве смартфонов Xiaomi с фотокамерой прямо в центре дисплея.

Никаких вырезов под фронтальную камеру на экране смартфона Xiaomi нет, что, безусловно, очень радует. Ведь многие боялись, что подэкранная камера испортит внешний вид и функционал гаджета. К счастью, разработчики сумели расположить камеру таким образом, чтобы это не мешало пользователю.

Xiaomi презентует смартфон с камерой в центре дисплея: фото уникального гаджета

Новый гаджет от Xiaomi также получит сразу три сенсора, один из которых располагается в центре. Нижний и верхний сенсоры отвечают за сканирование отпечатка пальцев и освещение. Камера будет расположена между ними.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. В качестве основы будет задействован один из чипов - Snapdragon 888 или Snapdragon 888+.


Шевченко Лилия, Тудей

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