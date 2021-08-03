Xiaomi презентует смартфон с камерой в центре дисплея

Компания Xiaomi готовит масштабную презентацию уникального смартфона. Гаджет получит подэкранную фронтальную камеру, которая улучшит качество фотографий.

Анонс первого смартфона Xiaomi ожидается 10 августа 2021 года. Миллионы ценителей по всему миру замерли в ожидании, ведь теперь у них появится возможность приобрести уникальный и удобный гаджет с подэкранной фронтальной камерой - Mi Mix 4.

Как всегда, благодаря инсайдерам пользователи смогли увидеть секретное фото нового устройства. Снимок сделан на производстве смартфонов Xiaomi с фотокамерой прямо в центре дисплея.

Никаких вырезов под фронтальную камеру на экране смартфона Xiaomi нет, что, безусловно, очень радует. Ведь многие боялись, что подэкранная камера испортит внешний вид и функционал гаджета. К счастью, разработчики сумели расположить камеру таким образом, чтобы это не мешало пользователю.

Новый гаджет от Xiaomi также получит сразу три сенсора, один из которых располагается в центре. Нижний и верхний сенсоры отвечают за сканирование отпечатка пальцев и освещение. Камера будет расположена между ними.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. В качестве основы будет задействован один из чипов - Snapdragon 888 или Snapdragon 888+.