По стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаров

Недавно стало известно, что Realme готовится представить смартфон Flash с магнитной зарядкой беспроводной MagDart, аналогичной Apple MagSafe. Теперь стало известно, что, как и технология Apple , MagDart будет использоваться не только для зарядки, но и для подключения аксессуаров.

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Согласно свежей утечке, Realme выпустит для смартфона Flash аксессуар под названием MagDart Wallet. Он будет представлять из себя кошелёк для пластиковых карт из эко-кожи, дополненный алюминиевой подставкой. К смартфону он будет крупиться с тыльной стороны исключительно с помощью магнитов. Напомним, что Apple предлагает аналогичный аксессуар для iPhone 12, однако он лишён подставки.

gsmarena.com

MagDart Wallet будет доступен в белом и, возможно, других цветах. Более подробно о нём, а также, вероятно, о других магнитных аксессуарах для Flash станет известно уже завтра, в ходе презентации смартфона.



