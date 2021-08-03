По стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаров

Недавно стало известно, что Realme готовится представить смартфон Flash с магнитной зарядкой беспроводной MagDart, аналогичной Apple MagSafe. Теперь стало известно, что, как и технология Apple, MagDart будет использоваться не только для зарядки, но и для подключения аксессуаров.

По стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаров

gsmarena.com

Согласно свежей утечке, Realme выпустит для смартфона Flash аксессуар под названием MagDart Wallet. Он будет представлять из себя кошелёк для пластиковых карт из эко-кожи, дополненный алюминиевой подставкой. К смартфону он будет крупиться с тыльной стороны исключительно с помощью магнитов. Напомним, что Apple предлагает аналогичный аксессуар для iPhone 12, однако он лишён подставки.

По стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаров

gsmarena.com

MagDart Wallet будет доступен в белом и, возможно, других цветах. Более подробно о нём, а также, вероятно, о других магнитных аксессуарах для Flash станет известно уже завтра, в ходе презентации смартфона.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi представила новый Power Bank для смартфонов и ноутбуковXiaomi представила новый Power Bank для смартфонов и ноутбуков
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Google закрывает свои сервисы для владельцев старых версий AndroidGoogle закрывает свои сервисы для владельцев старых версий Android
Vodafone дает возможность экономить своим абонентамVodafone дает возможность экономить своим абонентам
Противники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App StoreПротивники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App Store
Блок рекламы


Похожие новости
Противники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App StoreПротивники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App Store
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Realme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafeRealme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafe
Apple Music для Android получил поддержку Lossless-формата и пространственного аудиоApple Music для Android получил поддержку Lossless-формата и пространственного аудио
Qualcomm пообещала выпустить ряд новых чипов Snapdragon Wear для умных часов и не толькоQualcomm пообещала выпустить ряд новых чипов Snapdragon Wear для умных часов и не только
Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в миреXiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире
Apple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывыApple по просьбе Amazon удалила из App Store приложение Fakespot, определяющее поддельные отзывы
Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в миреXiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)
Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-FiApple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi
Последние новости
Подгружаем последние новости