Противники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App Store

Apple удалила из App Store приложение Unjected, которое было создано для знакомств противников вакцинирования. Создатели приложения уже назвали этот шаг цензурой и готовы создать собственный сайт.

Apple серьезно подходит к модерации контента о коронавирусе. Если информация в приложении не соответствует достоверным источникам, то компания быстро реагирует блокировками

«По-видимому, нас считают "слишком вызывающими", потому что мы имеем медицинскую автономию и свободу выбора», — сказала Шелби Томсон, основатель Unjected. «Поэтому, конечно, компания Apple удалила нас». Однако, как сообщает Business Insider, представители Apple уже заявили, что приложение нарушает политику компании в отношении контента о COVID-19.

Разработчики приложения не скрывают, что оно создано для «единомышленников, не поддерживающих вакцинацию». Большинство пользователей считало, что вакцины от коронавируса — это «биологическое оружие» и «микрочипы с нанотехнологиями».

А вот в Google Play приложение до сих пор доступно. По сообщениям Bloomberg, Google уже предупреждал создателей Unjected, что удалит приложение с платформы, если внутри приложения не будет улучшена модерация контента. Однако это предупреждение было озвучено две недели назад. На сегодняшний день приложение было скачано уже 18 000 раз.



