Google закрывает свои сервисы для владельцев старых версий Android
На звонки и другие сотовые услуги ограничение не распространяется.
Компания Google полностью останавливает поддержку смартфонов на Android старше 2010 года выпуска с 27 сентября. Их пользователи не смогут авторизоваться в приложениях Google.
Об этом сообщается в блоге компании.
"В рамках наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы наши пользователи чувствовали себя в безопасности, Google больше не позволит вход в учетные записи на устройствах Android с операционной системой Android 2.3.7 и ниже, начиная с 27 сентября 2021 года", - отметили в Google.
В компании добавили, что пользователи могут получать ошибки в логине и пароле при попытке использовать продукты Google, такие как Gmail, YouTube и Google Maps.
На звонки и другие сотовые услуги ограничение не распространяется.