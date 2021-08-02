Google закрывает свои сервисы для владельцев старых версий Android

На звонки и другие сотовые услуги ограничение не распространяется.

Компания Google полностью останавливает поддержку смартфонов на Android старше 2010 года выпуска с 27 сентября. Их пользователи не смогут авторизоваться в приложениях Google .

Об этом сообщается в блоге компании.

"В рамках наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы наши пользователи чувствовали себя в безопасности, Google больше не позволит вход в учетные записи на устройствах Android с операционной системой Android 2.3.7 и ниже, начиная с 27 сентября 2021 года", - отметили в Google .

В компании добавили, что пользователи могут получать ошибки в логине и пароле при попытке использовать продукты Google , такие как Gmail , YouTube и Google Maps.

На звонки и другие сотовые услуги ограничение не распространяется.