IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов

Как сообщили аналитики IDC, компания Apple по итогам второго квартала 2021 года сохранила за собой лидерство на мировом рынке планшетных компьютеров. На втором месте оказалась Samsung, третьей стала Lenovo, а четвёртое место досталось Amazon.

IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов

Источник: theverge.com

В ходе мероприятия, посвящённого отчёту Apple о финансовых результатах второго квартала, глава компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что для сегмента iPad этот период оказался наиболее успешным почти за целое десятилетие. Информацию подтвердили аналитики компании IDC — Apple действительно оказалась лидером в мировом «планшетном зачёте». Этому способствовали обновлённый в 2020 году iPad Air, а также выпущенная уже в этом году новая версия iPad Pro. В ближайшее время ожидается свежая итерация iPad mini.

По оценкам специалистов IDC, за второй квартал 2021 года Apple в общей сложности поставила 12,9 млн iPad. Ближайший конкурент в лице Samsung за тот же период продал 8 млн планшетных компьютеров — корейскому производителю не помогли выбиться в лидеры ни мощная аппаратная платформа флагманского Galaxy Tab S7, ни фирменные OLED-дисплеи. Lenovo, которая уверенно чувствует себя в сегменте хромбуков и планшетов под управлением Chrome OS, поставила 4,7 млн устройств. Четвёртой стала Amazon с 4,3 млн фирменных планшетов серии Fire.

За всё время пандемии поставки ПК и планшетных компьютеров выросли, поскольку пользователи перешли на работу и учёбу из дома. В частности, отметили аналитики IDC, сектор хромбуков показал рост за год на 68,6 % и остановился на 12,3 млн проданных единиц во втором квартале. Впрочем, остаётся вероятность замедления роста продаж хромбуков, что объясняется глобальным дефицитом комплектующих и снижением спроса, поскольку люди постепенно возвращаются на рабочие места и в учебные аудитории. С этим согласна и Apple, заявившая, что дефицит компонентов уже добрался до iPad.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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