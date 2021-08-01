Xiaomi представила новый Power Bank для смартфонов и ноутбуков

Xiaomi представила свое самое мощное универсальное зарядное устройство Mi Power Bank Hypersonic, которое можно применять для подзарядки как мобильных телефонов, так и ноутбуков.

По словам китайского производителя, зарядить смартфон с аккумулятором ёмкостью 4500 мА•ч можно всего примерно за 1 час 5 минут. Внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА•ч может полностью зарядиться сам за 3 часа 50 минут через USB-C.

Для сравнения, внешняя батарея Mi Power Bank Hypersonic заряжает Lenovo L480 всего за 2 часа 27 минут. Аккумулятор смартфона Xiaomi Mi11X Pro полностью заряжается за 1 час 5 минут.

Power Bank от Xiaomi имеет мощность 20 000 мАч и три разъема: два USB и один USB Type-C для ноутбуков.

Mi Power Bank Hypersonic выполнен из качественного пластика. В данное устройство внедрены специальные современные системы защиты от перегрева и перегрузки. Отличительной особенностью устройства является поддержка быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Ориентировочное время выхода Power Bank в продажу - 15 сентября. Вначале новинка от Xiaomi традиционно появится на китайском рынке, а после уже на европейском. Предварительная цена зарядного устройства - около $54.