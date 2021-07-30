Vodafone дает возможность экономить своим абонентам

Одна из самых популярных услуг от мобильного оператора Vodafone позволяет экономить семейный бюджет и время, но при этом обеспечивает постоянный доступ в Интернет и возможность звонить даже за рубеж.

Забыть о необходимости ежемесячно пополнять счет и снизить расходы на мобильную связь и доступ к Сети, позволяет удобная услуга от Vodafone "Год без абонплат". В течение 12 месяцев можно будет забыть об оплате пакета услуг оператора сотовой связи.

В рамках сервиса "Год без абонплат" учитывается не 28 дней, а полный календарный месяц, что тоже помогает экономить деньги. Если посчитать, сколько за год абоненты операторов мобильной связи переплачивают за дополнительные два-три дня, то сумма получается внушительной.

Чтобы подключить услугу "Год без переплат", следует выбрать наиболее подходящий для вас тариф, который включает определенное количество Гб интернета (7, 20 или полный безлимит). Общение в сети Vodafone в течение года будет полностью безлимитным, а вот на другие сети по Украине пользователи могут получить 150, 250 или 350 минут, в зависимости от ого, какой пакет они выберут. Кроме того, "Год без переплат" дарит 50 минут на звонки за границу – в Польшу , Германию, Италию и еще 27 стран мира.

Стоимость услуги Vodafone "Год без переплат" составляет 1375, 1980 или 2860 гривен на 12 месяцев. Цена зависит от возможностей предлагаемых тарифов. Какой бы из акционных пакетов вы не выбрали, в Vodafone обещают, что в конечном итоге вы сможете сэкономить до 2 ежемесячных платежей. Получается, что пользоваться услугами Vodafone вы будете 12 месяцев, а заплатите всего за 10.

Подключиться к услуге "Год баз абонплат" можно, набрав на своем смартфоне *365# и нажав кнопку вызова.