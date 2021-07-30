Одним из первых смартфонов с памятью LPDDR5X обещает стать Xiaomi Mi 12

Сетевые источники, в частности китайский ресурс MyDrives, сообщают о том, что китайская компания Xiaomi одной из первых возьмёт на вооружение оперативную память LPDDR5X, о принятии стандарта которой мы рассказывали накануне.

Одним из первых смартфонов с памятью LPDDR5X обещает стать Xiaomi Mi 12

Reuters

Внедрение LPDDR5X нацелено на увеличение быстродействия и снижение энергопотребления мобильных устройств. Речь идёт прежде всего о смартфонах с поддержкой сотовой связи пятого поколения.

Как теперь стало известно, одним из первых аппаратов с памятью LPDDR5X может стать модель Xiaomi Mi 12, презентация которой ожидается в конце текущего или в начале следующего года. Применение памяти нового типа позволит поднять пропускную способность до 8533 Мбит/с.

Смартфону Xiaomi Mi 12 также приписывают использование будущего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 898. В основу чипа ляжет архитектура ARMv9 с ядрами Cortex-X2, A710 и A510.

Одним из первых смартфонов с памятью LPDDR5X обещает стать Xiaomi Mi 12

GSMArena.com

В новое семейство аппаратов войдут как минимум две модели — базовая версия Xiaomi Mi 12 и более производительная модификация Xiaomi Mi 12 Ultra. Последняя якобы будет оборудована многомодульной камерой с 200-мегапиксельным основным сенсором и системой быстрой подзарядки мощностью 200 Вт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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