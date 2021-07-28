Xiaomi выпустила смартфон Poco X3 GT с чипом Dimensity 1100 и 64-Мп камерой

Компания Xiaomi официально представила смартфон среднего уровня Poco X3 GT с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). На устройстве применяется операционная система Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 12.5.

Xiaomi выпустила смартфон Poco X3 GT с чипом Dimensity 1100 и 64-Мп камерой

Здесь и ниже изображения GSMArena

Аппарат оборудован 6,6-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера на основе 16-мегапиксельного сенсора расположена в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана.

Тройная тыльная камера получила 64-мегапиксельный основной блок с максимальной диафрагмой f/1,79, широкоугольный модуль с 8-мегапиксельный датчиком (f/2,2) и 2-мегапиксельный макромодуль (f/2,4).

Xiaomi выпустила смартфон Poco X3 GT с чипом Dimensity 1100 и 64-Мп камерой

В смартфон установлен процессор MediaTek Dimensity 1100, который объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт.

В арсенале аппарата — адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, инфракрасный передатчик, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и порт USB Type-C. Размеры составляют 163,3 ? 75,9 ? 8,9 мм, вес — 193 г. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 67-ваттную подзарядку.

Цена Poco X3 GT начинается с 300 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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