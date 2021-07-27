Android 13 получила внутреннее название Tiramisu

Разработчики из Google готовятся к запуску мобильной операционной системы Android 12, стабильная версия которой должна появиться в ближайшие месяцы. Несмотря на это, уже ведётся разработка следующей версии программной платформы, которая выйдет в свет в следующем году. Согласно имеющимся данным, будущая версия Android носит внутреннее имя Tiramisu.

Изображение: XDA-Developers

На это указывают данные репозитория проекта Android Open Source Project (AOSP) Gerrit, которые были обнаружены энтузиастами во время изучения кода. В одном из доступных документов имеется упоминание о том, что Android 13 T разработчики присвоили имя Tiramisu. Это первое публичное упоминание кодового имени будущей операционной системы, которая должна стать общедоступной осенью следующего года и будет официально называться Android 13.

Google несколько лет подряд присваивала новым версиям Android названия сладких десертов, что стало своеобразной традицией. Однако с выходом Android 10 было принято решение отказаться от этой традиции. Несмотря на это, кодовые названия с использованием разных десертов продолжают использоваться внутри компании. В соответствие с этой практикой разработчики назвали Android 10 Quince Tart (сладкий пирог), Android 11 Red Velvet Cake (торт Красный бархат) и Android 12 Snow Cone (десерт на основе измельчённого сладкого льда).

На этой неделе Google выпустила очередную бета-версию Android 12, которая стала доступна разработчикам. Что касается стабильной версии операционной системы, то она должна быть запущена осенью этого года.



