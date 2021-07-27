Realme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafe

Интернет-источники сообщают о том, что китайская компания Realme в скором времени анонсирует мощный смартфон Flash, функционирующий под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0.

Здесь и ниже изображения GSMArena.com

Утверждается, что Realme Flash станет первым Android-аппаратом с беспроводной зарядкой, использующей магнитное позиционирование устройства для максимально эффективной передачи энергии. Речь идёт о системе MagDart, представляющей собой альтернативу Apple MagSafe.

Как можно видеть на представленных изображениях, зарядный блок имеет довольно большие размеры. Он оснащён вентилятором охлаждения, что может говорить о значительной мощности беспроводной зарядки.

Смартфон получит дисплей, загибающийся на боковые части корпуса. В левом верхнем углу этой панели предусмотрено небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры.

В основу аппарата ляжет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888, содержащий восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. Известно также, что новинка будет нести на борту 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт.



