AirPods 3 выпустят осенью месте с iPhone 13

Американская компания Apple готовится анонсировать свои новые беспроводные наушники AirPods 3.

Один из самых ожидаемых гаджетов года уже на подходе

AirPods 3 получат тот же дизайн, что AirPods Pro. Отличие будет заключаться только в форм-факторе наушников. Если AirPods Pro являются внутриканальными, то AirPods 3 получат форм-фактор «вкладышей», то есть они не будут иметь резиновые амбушюры.

Также AirPods 3 не получат систему активного шумоподавления.

Однако важно отметить, что AirPods 3 все-таки будут иметь одну функцию, которой нет у флагманской модели. Они получат поддержку воспроизведения музыки без потери качества в Apple Music. Это станет возможным благодаря нового процессора обработки звука, на котором будут работать AirPods 3.

Ожидается, что AirPods 3 будут анонсированы вместе с iPhone 13. Так как флагманский смартфон не будет иметь комплектных наушников, то ожидается, что AirPods 3 будут пользоваться повышенным спросом у покупателей iPhone 13.



