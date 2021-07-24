Киевстар частично отключил самую популярную услугу

Мобильный оператор Киевстар сделал недоступной для части своих абонентов одну из самых популярных услуг. Долгие годы многие считались, что данная опция работает по умолчанию и будет доступна всегда, однако все неожиданно изменилось.

Киевстар частично отключил самую важную для абонентов услугу

Самая популярная бесплатная услуга Киевстар, которой активно пользовались все без исключений абоненты, будет работать по новым правилам. Оператор сотовой связи пока не давал разъяснений по поводу урезания функционала важной и полезной услуги "Сообщить обо мне".

Суть опции заключается в том, что после попадания в зону действия сети или включения телефона приходят смс-сообщения о том, кто звонил в то время, когда гаджет не мог принять звонок. Таким образом, абоненты Киевстар всегда знали, кто хотел с ними связаться и от кого были пропущенные звонки. С 19 июля 2021 года данная услуга работает по новым правилам и со значительно сокращенным функционалом.

Киевстар частично отключил самую важную для абонентов услугу

Теперь сообщение о том, что человек появился в сети, будут получать исключительно абоненты сотового оператора Киевстар. На номера других абонентов функция "Сообщить обо мне" больше не распространяется. Кроме того, СМС о появлении номера в сети временно не будут приходить тем абонентам, которые перенесли свои номера в Киевстар из сетей других мобильных операторов посредством услуги MNP.


Шевченко Лилия, Тудей

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