Анонс смартфона Galaxy S21 FE на мероприятии Samsung Unpacked может не состояться

На 11 августа компания Samsung наметила очередную презентацию Unpacked, на которой состоится анонс новых смартфонов с гибким дисплеем и других гаджетов. Предполагалось, что гостем мероприятия также станет аппарат Galaxy S21 FE, но теперь появились другие сведения.

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Ресурс LetsGoDigital, ссылаясь на документацию Samsung, сообщает о том, что дебют Galaxy S21 FE перенесён на более поздний срок. По слухам, аппарат выйдет на рынок только осенью — предположительно, в октябре.

Задержка может быть связана с глобальным дефицитом электронных компонентов. Более того, есть информация, что на первых порах география продаж Galaxy S21 FE будет ограничена.

По имеющимся данным, в оснащение новинки войдёт процессор Qualcomm Snapdragon 888 с интегрированным модемом 5G. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой подзарядки мощностью 25 Вт.

Предполагаемое оснащение включает дисплей Full HD+ Super AMOLED с диагональю 6,4–6,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру с 32-мегапиксельным сенсором и основную камеру с тремя датчиками на 12 млн пикселей. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11.



