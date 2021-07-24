Анонс смартфона Galaxy S21 FE на мероприятии Samsung Unpacked может не состояться

На 11 августа компания Samsung наметила очередную презентацию Unpacked, на которой состоится анонс новых смартфонов с гибким дисплеем и других гаджетов. Предполагалось, что гостем мероприятия также станет аппарат Galaxy S21 FE, но теперь появились другие сведения.

Анонс смартфона Galaxy S21 FE на мероприятии Samsung Unpacked может не состояться

Здесь и ниже изображения LetsGoDigital

Ресурс LetsGoDigital, ссылаясь на документацию Samsung, сообщает о том, что дебют Galaxy S21 FE перенесён на более поздний срок. По слухам, аппарат выйдет на рынок только осенью — предположительно, в октябре.

Задержка может быть связана с глобальным дефицитом электронных компонентов. Более того, есть информация, что на первых порах география продаж Galaxy S21 FE будет ограничена.

Анонс смартфона Galaxy S21 FE на мероприятии Samsung Unpacked может не состояться

По имеющимся данным, в оснащение новинки войдёт процессор Qualcomm Snapdragon 888 с интегрированным модемом 5G. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой подзарядки мощностью 25 Вт.

Анонс смартфона Galaxy S21 FE на мероприятии Samsung Unpacked может не состояться

Предполагаемое оснащение включает дисплей Full HD+ Super AMOLED с диагональю 6,4–6,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, фронтальную камеру с 32-мегапиксельным сенсором и основную камеру с тремя датчиками на 12 млн пикселей. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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