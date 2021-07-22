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2021-07-22
Смартфоны Xiaomi, которые скоро получат новые обновления
Некоторые модели смартфонов Xiaomi вскоре получат новые топовые обновления, которые будут полезны для всех.
Официальных заявлений о выходе обновлений компания Xiaomi пока не делала, но это не значит, что они не готовятся к выпуску. Благодаря утечкам в Сети появилась информация о том, чего стоит ожидать от следующего обновления от Xiaomi.
Как стало известно, в настоящее время специалисты Xiaomi заняты развертыванием MIUI 12.5 для целого ряда смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Однако параллельно готовится обновление MIUI 13.
Эксперты прогнозируют, что уже в конце июля 2021 года Xiaomi запустит обновление MIUI 13 в Китае, а затем и во всем мире. Названы также устройства, которые первыми получат обновление MIUI 13.
- Mi 11 серии
- Mi 10 серии
- Mi Fold {{1} } Redmi Note 10 серия
- Redmi Note 9 серия
- Mi MIX Alpha
- Redmi K40
- Redmi K30
- Redmi K20 серии {{1} } Redmi 9 серия
- Redmi 10X
- Black Shark 2 серия
- POCO X3
- POCO X2
- Серия POCO M2
- POCO X2 Pro/POCO X2 Pro {{1 }} Black Shark 3 серия
Шевченко Лилия, Тудей