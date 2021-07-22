Смартфоны Xiaomi, которые скоро получат новые обновления

Некоторые модели смартфонов Xiaomi вскоре получат новые топовые обновления, которые будут полезны для всех.

Официальных заявлений о выходе обновлений компания Xiaomi пока не делала, но это не значит, что они не готовятся к выпуску. Благодаря утечкам в Сети появилась информация о том, чего стоит ожидать от следующего обновления от Xiaomi.

Как стало известно, в настоящее время специалисты Xiaomi заняты развертыванием MIUI 12.5 для целого ряда смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Однако параллельно готовится обновление MIUI 13.

Эксперты прогнозируют, что уже в конце июля 2021 года Xiaomi запустит обновление MIUI 13 в Китае, а затем и во всем мире. Названы также устройства, которые первыми получат обновление MIUI 13.