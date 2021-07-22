Смартфоны Xiaomi, которые скоро получат новые обновления

Некоторые модели смартфонов Xiaomi вскоре получат новые топовые обновления, которые будут полезны для всех.

Названы модели смартфонов Xiaomi, которые получат полезные обновления

Официальных заявлений о выходе обновлений компания Xiaomi пока не делала, но это не значит, что они не готовятся к выпуску. Благодаря утечкам в Сети появилась информация о том, чего стоит ожидать от следующего обновления от Xiaomi.

Как стало известно, в настоящее время специалисты Xiaomi заняты развертыванием MIUI 12.5 для целого ряда смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Однако параллельно готовится обновление MIUI 13.

Эксперты прогнозируют, что уже в конце июля 2021 года Xiaomi запустит обновление MIUI 13 в Китае, а затем и во всем мире. Названы также устройства, которые первыми получат обновление MIUI 13.

Названы модели смартфонов Xiaomi, которые получат полезные обновления
  • Mi 11 серии
  • Mi 10 серии
  • Mi Fold {{1} } Redmi Note 10 серия
  • Redmi Note 9 серия
  • Mi MIX Alpha
  • Redmi K40
  • Redmi K30
  • Redmi K20 серии {{1} } Redmi 9 серия
  • Redmi 10X
  • Black Shark 2 серия
  • POCO X3
  • POCO X2
  • Серия POCO M2
  • POCO X2 Pro/POCO X2 Pro {{1 }} Black Shark 3 серия

Шевченко Лилия, Тудей

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