Xiaomi представила новые беспроводные наушники с защитой от влаги

Xiaomi представила новые флагманские беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro, которые появятся в Украине уже в конце лета. Наушники имеют современный стильный дизайн, развитую систему активного шумоподавления (ANC) с несколькими режимами работы и функцию защиты от влаги.

Каждый наушник имеет 9 мм динамик, что обеспечивает его владельцу сбалансированное звучание. Функция Transparency Mode позволяет слышать определенные звуки окружающей среды, но при этом не портит качество звука в наушнике.

Зарядный футляр Redmi Buds 3 Pro позволяет держать заряд наушников Xiaomi до 28 часов, а функция быстрой зарядки обеспечивает прослушивание музыки в течение 3 часов после 10 минут подзарядки. Аккумулятор футляра может подзаряжаться беспроводным способом или через разъем USB Type-C. Для полного заряда достаточно одного часа.

Redmi Buds 3 Pro также имеют поддержку технологии Bluetooth 5.2, а также возможность одновременно подключать наушники к двум устройствам.

В Китае и Европе наушники Xiaomi будут доступны по цене $60. В Украине новинка поступит в продажу примерно за 1600 грн. Наушники Redmi Buds 3 Pro уже доступны на китайском сайте Aliexpress, но доставки в Украину пока нет.