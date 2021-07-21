В следующем году абсолютно все новые iPhone получат поддержку 5G

Японские источники сообщают, что снижение заказов на производство iPhone 12 Mini не прошло бесследно для жизненного цикла данной модели, и в следующем году подобные смартфоны Apple выпускать перестанет. Семейство смартфонов Apple образца 2022 года будет состоять из четырёх моделей с диагональю дисплея 6,1 и 6,7 дюйма, а iPhone SE нового поколения в ходе обновления получит поддержку сетей поколения 5G.

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Таким образом, как подчёркивает Nikkei Asian Review, линейка iPhone следующего модельного года лишится вариантов с поддержкой только лишь сетей 4G. При этом новый iPhone SE будет довольствоваться обычным ЖК-дисплеем вместо присущих нынешним моделям с поддержкой 5G панелей OLED. Размер диагонали дисплея iPhone SE при этом составит 4,7 дюйма, и в целом устройство будет напоминать обновлённую версию iPhone 8. От новых iPhone текущего модельного года ему достанется процессор Apple A15, а за поддержку сетей 5G будет отвечать модем Qualcomm X60.

Что касается выбывающего iPhone 12 Mini, то в этом году его всё же сменит iPhone 13 Mini, но вот он уже преемника не получит. Тем не менее, осведомлённые источники пояснили представителям Nikkei Asian Review, что полный ассортимент моделей iPhone следующего года пока не определён окончательно, как и характеристики соответствующих аппаратов.

В текущем полугодии Apple должна представить новую версию беспроводных наушников AirPods и новое поколение ноутбуков MacBook Pro. Компания рассчитывает на движение спроса на новые iPhone синхронно с остальным рынком смартфонов. С августа по январь должно быть выпущено не менее 95 млн iPhone нового поколения, которое будет представлено в сентябре этого года. Всего по итогам текущего года Apple рассчитывает выпустить около 230 млн смартфонов, что примерно на 11 % больше итога прошлого года.



