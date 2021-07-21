Смартфон быстро разряжается: названы 4 причины

Пользователям рассказали, почему смартфон быстро теряет заряд и требует подключения к электросети. Названы четыре неочевидные причины разрядки аккумулятора, которые можно и нужно устранить.

Дисплей – это самый энергозатратный компонент любого смартфона. На обслуживание экрана с хорошей яркостью и четкостью уходит около 70% от общего количества энергии. Если необходимо экономить заряд аккумулятора, то максимально снизьте яркость или запустите функцию адаптивной яркости, уменьшите частоту обновления экрана и сократите время автоматической блокировки. Также вы можете отключить "живые" обои, установив на главную обычную картинку или фото.

Поиск сети – весьма энергозатратный процесс в местности с плохим приемом мобильного сигнала. По возможности выберите другого оператора сотовой связи, который обеспечивает качественный сигнал. В местах с плохим покрытием следует включать режим полета или настроить на смартфоне поиск сети вручную.

Приложения и фоновые службы будут "съедать" часть заряда батареи. YouTube, игры с высококачественной графикой потребляют много энергии. Различные мессенджеры и соцсети будут разряжать гаджет даже без активного использования, поскольку работают в фоновом режиме. Удалите лишние программы и приложения, особенно те, которыми вы не пользуетесь. Ограничьте количество программ в фоновом режиме.

Возраст смартфона также имеет значение. Чем дольше вам служит аккумулятор, тем быстрее он будет терять заряд. Если вам необходимо устройство с хорошей производительностью, то лучше всего будет купить новый смартфон или замените старую батарею.