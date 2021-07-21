Qualcomm пообещала выпустить ряд новых чипов Snapdragon Wear для умных часов и не только

Текущий 2021 год может стать поворотным для экосистемы Wear OS. В мае Google и Samsung объявили о сотрудничестве в развитии данной платформы. Что касается аппаратного обеспечения, Qualcomm также демонстрирует серьёзные намерения в плане развития платформ для носимых устройств. Во вторник компания поделилась своими планами на будущее в этой сфере.

Qualcomm пообещала выпустить ряд новых чипов Snapdragon Wear для умных часов и не только

XDA-developers

В пресс-релизе Qualcomm сообщила, что наращивает инвестиции в создание чипсетов для носимых устройств и готовится выпустить чипы Snapdragon Wear для различных сегментов в течение следующего года. Тем не менее, конкретной информации о готовящихся продуктах пока нет.

Помимо этого, Qualcomm объявила о запуске программы Wearables Ecosystem Accelerator, цель которой — помочь производителям ускорить разработку и выпуск на рынок новых носимых устройств. В рамках этой программы Qualcomm будет выступать в роли посредника, объединяя поставщиков оборудования, разработчиков программного обеспечения и других участников рынка носимой электроники. Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator открыта для всех компаний, разрабатывающих продукты на базе чипов Snapdragon Wear.

Qualcomm пообещала выпустить ряд новых чипов Snapdragon Wear для умных часов и не только

XDA-developers

Сегодняшнее объявление Qualcomm, очевидно, является последствием объединения Google и Samsung с целью развития ПО для носимых устройств. Qualcomm, вероятно, хочет заверить своих партнёров и общественность в том, что тоже серьёзно относится к этому сегменту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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