Qualcomm пообещала выпустить ряд новых чипов Snapdragon Wear для умных часов и не только

Текущий 2021 год может стать поворотным для экосистемы Wear OS. В мае Google и Samsung объявили о сотрудничестве в развитии данной платформы. Что касается аппаратного обеспечения, Qualcomm также демонстрирует серьёзные намерения в плане развития платформ для носимых устройств. Во вторник компания поделилась своими планами на будущее в этой сфере.

XDA-developers

В пресс-релизе Qualcomm сообщила, что наращивает инвестиции в создание чипсетов для носимых устройств и готовится выпустить чипы Snapdragon Wear для различных сегментов в течение следующего года. Тем не менее, конкретной информации о готовящихся продуктах пока нет.

Помимо этого, Qualcomm объявила о запуске программы Wearables Ecosystem Accelerator, цель которой — помочь производителям ускорить разработку и выпуск на рынок новых носимых устройств. В рамках этой программы Qualcomm будет выступать в роли посредника, объединяя поставщиков оборудования, разработчиков программного обеспечения и других участников рынка носимой электроники. Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator открыта для всех компаний, разрабатывающих продукты на базе чипов Snapdragon Wear.

XDA-developers

Сегодняшнее объявление Qualcomm , очевидно, является последствием объединения Google и Samsung с целью развития ПО для носимых устройств. Qualcomm , вероятно, хочет заверить своих партнёров и общественность в том, что тоже серьёзно относится к этому сегменту.



