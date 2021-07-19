Скрытые функции камеры смартфонов Xiaomi: о чем нужно знать
Смартфоны Xiaomi имеют скрытые от пользователя возможности камеры, о которых многие не знают. Получить к ним доступ можно в стандартном приложении "Камера", но некоторые режимы хорошо спрятаны в системе, и мы расскажем, как их активировать.
Для активации скрытых режимов камеры Xiaomi понадобится стандартный "Проводник MIUI". Первое, что нужно сделать - это открыть проводник, найти папку "DCIM" с медиа и перейти в папку "Camera".
Создаем новую папку на смартфоне Xiaomi внутри папки "Camera" и даем ей название lab_options_visible. Нажимаем OK, после чего перезагружаем смартфон, чтобы новые изменения сохранились.
Переходим к приложению "Камера" - "Настройка", и после проведенных предварительных манипуляций перед вами появится "Experimental Feature (Экспериментальная функция)" с большим количеством режимов на выбор. Некоторые из них будут включены по умолчанию.
- "Internal magic tools" - функция для создания эффектов для фото;
- "Turn on dual camera" - функция включает в себя двойную камеру смартфона. Трогать функцию НЕ НУЖНО - она по умолчанию включена в смартфоне, и ее отключения вызывает сбой в работе камеры, после чего приложение выдает сообщение "Не удается подключиться к камере". Вполне возможно, что функция предназначена для отладки.
- "Turn on dual SAT camera" - проходим и мимо этой функции. Ее отключения вызывает ту же ошибку.
- "Turn on MFNR" - функция Multi-frame noise reduction убирает шум на фото путем объединения нескольких фотографий в одну. Лучше работа MFNR заметна при ночной съемке.
- "Turn on parallel processing" - включает многоядерных обработку. Отключать функцию не нужно - она влияет на скорость фокусировки и обработки изображений.