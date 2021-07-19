Скрытые функции камеры смартфонов Xiaomi: о чем нужно знать

Смартфоны Xiaomi имеют скрытые от пользователя возможности камеры, о которых многие не знают. Получить к ним доступ можно в стандартном приложении "Камера", но некоторые режимы хорошо спрятаны в системе, и мы расскажем, как их активировать.

Для активации скрытых режимов камеры Xiaomi понадобится стандартный "Проводник MIUI". Первое, что нужно сделать - это открыть проводник, найти папку "DCIM" с медиа и перейти в папку "Camera".

Создаем новую папку на смартфоне Xiaomi внутри папки "Camera" и даем ей название lab_options_visible. Нажимаем OK, после чего перезагружаем смартфон, чтобы новые изменения сохранились.

Переходим к приложению "Камера" - "Настройка", и после проведенных предварительных манипуляций перед вами появится "Experimental Feature (Экспериментальная функция)" с большим количеством режимов на выбор. Некоторые из них будут включены по умолчанию.