Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире

Xiaomi впервые обогнала компанию Apple по объему поставок смартфонов в мире. Китайская компания заняла второе место по этому показателю, уступив только мировому гиганту Samsung.

Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире

Доля Xiaomi в мировых поставках смартфонов во II квартале выросла до 17%, что на 3% больше, чем кварталом ранее. Ранее лидерство на рынке между собой разделяли Apple и Samsung.

За последний год поставки компании Xiaomi выросли более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе. При этом средняя стоимость смартфонов Xiaomi на 40% и 75% ниже, чем у Samsung и Apple соответственно. За счет этого и растет спрос на эти устройства во всем мире.

Теперь Xiaomi нацелена вытеснить Samsung, чтобы стать крупнейшим в мире поставщиком смартфонов. Четвертое и пятое места между собой разделили компании Oppo и Vivo, которые также набирают стремительно популярность среди пользователей.

Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире

Смартфоны Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo во время пандемии в 2020 году, когда продажи смартфонов сократились, были лидерами рынка. В I квартале 2021-го поставки смартфонов подскочили на 27% на фоне восстановления от последствий пандемии, и лидерами по прежнему остались вышеперечисленные бренды.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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