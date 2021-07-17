lifecell, Киевстар и Vodafone разрешили тайно списывать деньги

Правительство Украины отказалось принимать постановление о защите прав потребителей при получении или отказе от контент-услуг. Киевстар, lifecell и Vodafone по-прежнему смогут снимать средства со счетов абонентов за навязанные услуги.

Несколько лет назад Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предложила внести изменения в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг. Новые положения должны были защитить украинских потребителей от навязывания операторами платных контент-услуг.

Киевстар, lifecell и Vodafone хотели обязать информировать абонентов о контент-услугах и о том, как их можно подключить или отказаться. Кроме того, операторам сотовой связи Нацкомиссия предлагала запретить предоставление услуг при отсутствии средств на лицевом счете абонента.

Проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг " был направлен в Профильный правительственный комитет, который после долгого рассмотрения вернул документ в НКРСИ.

В Парламентском комитете по вопросам цифровой трансформации заявили, что в начале 2022 года вступит в силу закон "Об электронных коммуникациях". После этого возникает необходимость пересмотра Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг и утверждение новых Правил предоставления и получения электрокоммуникационных услуг. По этой причине в Кабмине решили не делать одну работу дважды.

"Изменение нормативно-правовых актов, которые скоро будут отменены, неэффективно", - ответили в Кабинете министров.

НКРСИ на данный момент прекратила подготовку нормативно-правового акта о защите украинцев от навязывания платных услуг операторами мобильной связи.