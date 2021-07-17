Выяснились характеристики графического процессора AMD в составе мобильного чипа Samsung Exynos 2200

В последнее время в Сети стало появляться всё больше информации о грядущем флагманском чипсете Samsung, который получит графику AMD с архитектурой RDNA 2. Чип уже довольно хорошо проявил себя в синтетических тестах. Теперь в Сеть просочились первые подробности о входящем в его состав GPU.

neowin.net

Авторитетный инсайдер, известный под никнеймом Ice Universe, сегодня сообщил, что графический ускоритель mRDNA, интегрированный в Exynos 2200, включает шесть вычислительных блоков на архитектуре RDNA 2. В общей сложности, GPU объединяет 384 потоковых процессора. Тактовые частоты графики пока неизвестны. Заметим, что аналогичное число потоковых процессоров имеет встроенная графика Vega 6 во многих мобильных Ryzen 5, но архитектура там более старая.

neowin.net

Пару дней назад этот же источник сообщил, что Exynos 2200 носит кодовое имя Pamir, а входящая в его состав графика — Voyager. Предполагается, что чипсет будет построен по нормам готовящегося к массовому запуску техпроцесса Samsung 4LPP FinFET.

Что касается параметров центрального процессора, сообщается, что Exynos 2200 в настоящее время тестируется в трёх модификациях, различающихся высокопроизводительными ядрами: Cortex-X1, Cortex-X2 или Cortex-A78.



