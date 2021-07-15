Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)

13 июля Apple без лишнего шума расширила ассортимент аксессуаров внешним аккумулятором MagSafe Battery Pack с фирменным магнитным креплением для iPhone 12. Поставка устройства начнется уже со следующей недели. Цена — $99. Об этом говорится в сообщении Apple.

Фото: itc.ua

Как работает портативный аккумулятор

Фирменный MagSafe-аккумулятор имеет ряд преимуществ.

Во-первых, если мощность аналога от Anker ограничено скромными 5 Вт, то решение Apple при использовании зарядного устройства повышенной мощности — 20 Вт или больше — может выдавать мощность до 15 Вт.

Во-вторых, новый аксессуар «распечатывает» реверсивную беспроводную зарядку, которую ранее рассекретила документация американского регулятора FCC.

Фирменный внешний аккумулятор MagSafe можно заряжать от iPhone 12 беспроводным способом, но только при условии, что остаточный заряд батареи телефона не ниже 80% и он подключен к зарядному устройству мощностью не ниже 20 Вт.

Кроме того, для использования аккумулятора MagSafe нужно iOS 14.7, которая пока не вышла.