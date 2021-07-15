Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)

13 июля Apple без лишнего шума расширила ассортимент аксессуаров внешним аккумулятором MagSafe Battery Pack с фирменным магнитным креплением для iPhone 12. Поставка устройства начнется уже со следующей недели. Цена — $99. Об этом говорится в сообщении Apple.

Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12. Цена — $99 (фото)
Фото: itc.ua

Как работает портативный аккумулятор

Фирменный MagSafe-аккумулятор имеет ряд преимуществ.

Во-первых, если мощность аналога от Anker ограничено скромными 5 Вт, то решение Apple при использовании зарядного устройства повышенной мощности — 20 Вт или больше — может выдавать мощность до 15 Вт.

Во-вторых, новый аксессуар «распечатывает» реверсивную беспроводную зарядку, которую ранее рассекретила документация американского регулятора FCC.

Фирменный внешний аккумулятор MagSafe можно заряжать от iPhone 12 беспроводным способом, но только при условии, что остаточный заряд батареи телефона не ниже 80% и он подключен к зарядному устройству мощностью не ниже 20 Вт.

Кроме того, для использования аккумулятора MagSafe нужно iOS 14.7, которая пока не вышла.

Вполне вероятно, что в будущем Apple расширит поддержку обратной беспроводной зарядки на AirPods и Apple Watch.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинахLG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинах
Названы самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует XiaomiНазваны самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует Xiaomi
Бюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батареюБюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батарею
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra может обходиться без подзарядки 2 неделиСмартфон Xiaomi Mi 11 Ultra может обходиться без подзарядки 2 недели
Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-FiApple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi
Блок рекламы


Похожие новости
Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-FiApple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi
LG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинахLG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинах
Рекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожатьРекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожать
Цена смартфона Samsung Galaxy M22 с 25-Вт подзарядкой составит от 240 евроЦена смартфона Samsung Galaxy M22 с 25-Вт подзарядкой составит от 240 евро
Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в СШАРазработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в США
Apple предложила владельцам LG перейти на iPhone — корейские смартфоны включили в программу трейд-инApple предложила владельцам LG перейти на iPhone — корейские смартфоны включили в программу трейд-ин
Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений
Apple представила новую операционную систему. Что известно о iOS 15 (видео)Apple представила новую операционную систему. Что известно о iOS 15 (видео)
Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14
Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информациюApple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию
Последние новости
Подгружаем последние новости