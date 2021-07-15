Пользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google Play

Пользователи смартфонов Android c августа больше не смогут устанавливать приложения и игры на свои устройства с посторонних источников, кроме официального Google Play. Это повысит безопасность Android-приложений и в свою очередь самих смартфонов.

Пользователи Android получат новую функцию в Google Play, которой нет в iOS

В компании Google все мобильные приложения для Android переведут в формат AAB (Android App Bundle). Это означает, что установить любое приложение с неофициального магазина будет невозможно. Еще одним преимуществом AAB, по сравнению с существующим форматом мобильных приложений, является упрощенная оптимизация под различные девайсы.

Пользователи Android получат новую функцию в Google Play, которой нет в iOS

Когда пользователь устанавливает AAB-приложение на свой смартфон или планшет, то на устройство загружаются только файлы, необходимые для работы конкретно этого гаджета и никаких посторонних файлов, как происходит, когда загружаешь приложения через неофициальные источники. К тому же, AAB-приложения из-за улучшенной оптимизации приложения весят на 15% меньше, чем их аналоги в формате APK.

На формат AAB перешли такие компании как Twitter, Netflix, а вот пользователи iOS продолжают использовать старый формат в AppStore.

Для разработчиков старый формат APK более удобный. Ведь если разработчик создает новое приложение в Play Store после того, как Google начинает требовать App Bundle, и он выбирает вариант по умолчанию, позволяющий Google управлять ключом подписи, у него больше никогда не будет доступа к этому ключу. Если этот же разработчик затем захочет распространить это приложение в другом магазине приложений, ему придется использовать свой собственный ключ, который не будет совпадать с ключом Google. Таким образом, это затрудняет процесс распространения мобильных приложений разным магазинам.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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