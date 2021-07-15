Пользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google Play

Пользователи смартфонов Android c августа больше не смогут устанавливать приложения и игры на свои устройства с посторонних источников, кроме официального Google Play. Это повысит безопасность Android-приложений и в свою очередь самих смартфонов.

В компании Google все мобильные приложения для Android переведут в формат AAB (Android App Bundle). Это означает, что установить любое приложение с неофициального магазина будет невозможно. Еще одним преимуществом AAB, по сравнению с существующим форматом мобильных приложений, является упрощенная оптимизация под различные девайсы.

Когда пользователь устанавливает AAB-приложение на свой смартфон или планшет, то на устройство загружаются только файлы, необходимые для работы конкретно этого гаджета и никаких посторонних файлов, как происходит, когда загружаешь приложения через неофициальные источники. К тому же, AAB-приложения из-за улучшенной оптимизации приложения весят на 15% меньше, чем их аналоги в формате APK.

На формат AAB перешли такие компании как Twitter , Netflix, а вот пользователи iOS продолжают использовать старый формат в AppStore.