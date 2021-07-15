Xiaomi представит самый дешевый смартфон Redmi K50 с новым процессором

Xiaomi представит новый смартфон серии Redmi K50, который получит процессор Snapdragon 895. Новинка предварительно появится на рынке зимой 2022 года.

По информации инсайдеров, смартфон Redmi K50 станет самым дешевым флагманом в линейке Redmi. Официальная стоимость устройства пока что не озвучена.

Новая линейка сохранит похожий стиль дизайна предыдущих моделей. Среди ее особенностей можно выделить: частота работы экрана 120 Гц; основная камера 48 МП, поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также поддержка 5G. Модель Redmi K50 Pro будет оснащена камерой на 108 Мп и платформой Snapdragon 888 Plus.

Смартфоны Redmi K50 должны получить очень качественные дисплеи, и пользователи уже с нетерпением ждут официального релиза. Представить новинку Xiaomi собирается в преддверии Китайского нового года, который традиционно выпадает на начало февраля. Qualcomm выпустит свой флагманский чип Snapdragon 895, которым оснастят Redmi K50, не раньше декабря. Поэтому пользователям придется немного подождать.

Предыдущую флагманскую новинку Xiaomi выпустила в декабре 2020 года. Это была модель Mi 11, с процессором Snapdragon 888. Преемник данного устройста может быть представлен уже к началу декабря 2021 года.