Бюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батарею

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция информации о смартфоне среднего уровня Nokia C30, который готовит к выпуску компания HMD Global.

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Сообщается, что аппарат получит большой дисплей размером 6,82 дюйма по диагонали. Разрешение этой панели составит 2400 x 1080 точек, что соответствует формату Full HD+.

Вычислительная нагрузка ляжет на неназванный процессор с восемью ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Говорится о наличии 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью не менее 32 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

Тыльная камера, заключённая в область круглой формы, получит 13-мегапиксельный основной датчик. Фронтальная камера сможет формировать 5-мегапиксельные изображения.

Указаны габариты и вес — 169,9 x 77,8 x 8,8 мм и 191 г. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея: её ёмкость составит 6000 мА·ч.

Среди прочего упомянуты стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и контроллер Bluetooth 4.2. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11.



