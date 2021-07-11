Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra может обходиться без подзарядки 2 недели

Смартфоны Xiaomi Mi 11 Ultra после обновления получили уникальную функцию автономности. Теперь владельцы заявленной модели смогут использовать устройства на протяжении 14 дней без подзарядки благодаря новой прошивки.

Секрет в том, что в смартфонах Xiaomi Mi 11 Ultra после обновления появится функция Super Power Saver Mode - "Супер-режим энергосбережения".

Согласно официальному описанию, режим Super Power Saver Mode отключает основной дисплей телефона, и владельцы Xiaomi Mi 11 Ultra смогут пользоваться только дополнительным дисплеем на задней панели. На нем показывается не только время, но и информация о вызовах, сообщениях, напоминаниях, и вся другая входящая информация.

В компании Xiaomi утверждают, что в режиме Super Power Saver Mode смартфон может проработать 14 дней без подзарядки. При этом, по словам производителя, в реальных условиях у разных пользователей время работы может отличаться.

Функция Super Power Saver Mode для Xiaomi Mi 11 Ultra стала доступна уже сейчас. Однако, не все так однозначно. Данный режим предполагает ограничения, в частности, включение Super Power Saver Mode отключает основной экран устройства, оставляя активным лишь дополнительным. Насколько удобно пользователям будет работать в таком режиме, решать им.