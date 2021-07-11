Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra может обходиться без подзарядки 2 недели

Смартфоны Xiaomi Mi 11 Ultra после обновления получили уникальную функцию автономности. Теперь владельцы заявленной модели смогут использовать устройства на протяжении 14 дней без подзарядки благодаря новой прошивки.

Смартфон Xiaomi может обходиться без подзарядки 2 недели: что известно о новой опции

Секрет в том, что в смартфонах Xiaomi Mi 11 Ultra после обновления появится функция Super Power Saver Mode - "Супер-режим энергосбережения".

Согласно официальному описанию, режим Super Power Saver Mode отключает основной дисплей телефона, и владельцы Xiaomi Mi 11 Ultra смогут пользоваться только дополнительным дисплеем на задней панели. На нем показывается не только время, но и информация о вызовах, сообщениях, напоминаниях, и вся другая входящая информация.

Смартфон Xiaomi может обходиться без подзарядки 2 недели: что известно о новой опции

В компании Xiaomi утверждают, что в режиме Super Power Saver Mode смартфон может проработать 14 дней без подзарядки. При этом, по словам производителя, в реальных условиях у разных пользователей время работы может отличаться.

Функция Super Power Saver Mode для Xiaomi Mi 11 Ultra стала доступна уже сейчас. Однако, не все так однозначно. Данный режим предполагает ограничения, в частности, включение Super Power Saver Mode отключает основной экран устройства, оставляя активным лишь дополнительным. Насколько удобно пользователям будет работать в таком режиме, решать им.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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