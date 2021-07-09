LG пока передумала продавать продукты Apple в своих магазинах

Компания LG Electronics, не оставляющая без внимания мнение общественности по поводу возможного сотрудничества с Apple , приостановила принятие решения о продаже iPhone и другой «яблочной» электроники в своей корейской сети магазинов LG Best Shop.

smedaily.co.kr

Ранее сообщалось о намерении Apple занять освободившуюся нишу в Южной Корее после ухода LG с рынка смартфонов. По имеющимся данным, Apple договаривалась об использовании принадлежащей LG торговой сети для продвижения и сбыта собственных товаров — силами сотрудников LG или самой Apple .

Тем не менее негативная реакция огромного числа мелких и средних ретейлеров, а также общественное мнение поставили LG в неловкое положение. Как сообщает корейский портал SMEdaily, на некой встрече, организованной недавно в Корее «для принятия контрмер», было указано, что крупные торговые сети не должны угрожать выживанию маленьких магазинов в трудных условиях пандемии. Не исключено, что в итоге Apple вместо пространства для своих товаров в магазинах Best Shop получит жёсткое сопротивление со стороны местного бизнеса.

Компанией, способной возглавить это сопротивление, является Samsung Electronics, крайне озабоченная возможным сотрудничеством, потенциально ведущим к утрате лидерских позиций на собственном домашнем рынке. Проблема не только в смартфонах — доступ к iPhone в магазинах LG может привести к спонтанным покупкам бытовой техники и электроники южнокорейского производителя, а это угрожает не только мобильному бизнесу Samsung, но и его многочисленным проектам, связанным с бытовой техникой.

Как уклончиво заявил представитель Samsung Electronics, «Мы будем внимательно следить за рыночной ситуацией».



