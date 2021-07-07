Nokia cама создаст сенсор для своего флагманского камерофона, он может быть на 200 Мп

Финская компания HMD Global, которая владеет мобильным подразделением Nokia, ведет разработку нового флагманского камерофона.

Как сообщает профильный инсайдер Nokia Anew, компания готовится представить сразу два флагмана Nokia X60 и Nokia X70. Самой интересной моделью является именно Nokia X70. По данным инсайдера, камеру этого смартфона HMD Global разрабатывает совместно с NokiaTechnologies.

По другим данным, флагман Nokia получит максимально ультимативные характеристики. По слухам, он может получить камеру на 200, став первым смартфоном в мире с подобным сенсором, 144-герцовый дисплей и аккумулятор на 6000 мАч. Ранее также сообщалось, что девайс может быть оснащен подэкранной камерой.

Стоит отметить, что HMD Global уже два года не выпускала флагманских смартфонов после абсолютно провального Nokia 9 PureView. В течение последних полутора лет холили разные слухи о возможном флагмане, однако они постоянно менялись, что говорит, что компания все время отправляла устройство на доработку.

Сообщается, что анонс Nokia X70 и Nokia X60 может состояться 11 ноября – в день крупнейшей в мире распродажи.



