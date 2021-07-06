Смартфоны Xiaomi не получат обновление Android 12

Некоторые смартфоны Xiaomi не получат обновление до новой операционной системы Android 12, которая будет выпущена в ближайшее время. В компании не объяснили, с чем связано такое решение, но факт остается фактом. Ряд моделей останутся с устаревшим программным обеспечением.

Смартфоны Xiaomi не получат обновление Android 12

Список смартфонов Xiaomi, которые останутся без обновления, был опубликован 4 июля 2021. В него вошли модели Mi 9, Mi CC9, Mi Note 10 Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi 9.

Еще ряд моделей остаются под вопросом: Mi Note 10 Lite, Redmi 10 4G, Redmi Note 9 (глобальный), Redmi Note 9 4G (Китай), Redmi Note 9T и Redmi 9 Power. Возможно, что они все же получат Android 12, но об этом точно станет известно через несколько недель.

Смартфоны Xiaomi не получат обновление Android 12
Обновление Android 12 запланировано на сентябрь-октябрь 2021 года. В компании Xiaomi анонсировали, что в первую очередь будут обновлены новые модели, выпущенные за последний год. Далее обновление до Android 12 получат старые версии Xiaomi. А вот что будет со смартфонами 3-5 летней давности пока не известно. Новые устройства возникают настолько быстро, что 3-летние смартфоны уже можно считать устаревшими.

Лобанова Єлизавета, Тудей

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