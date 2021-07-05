Рекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожать

В апреле Apple запустила операционную систему iOS 14.5, в которой дебютировала функция «Прозрачность отслеживания в приложениях». Она позволяет пользователям запретить сбор персонализированной информации сторонними приложениями. Сообщается, что из-за этого рекламодатели уменьшили расходы на рекламу на платформах Apple и вместе с тем стали тратить значительно больше денег на данные пользователей Android, сообщает The Wall Street Journal

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По данным исследовательской компании Branch Metrics, менее 33 % пользователей iOS разрешили приложениям отслеживать их деятельность. В результате, сумма расходов рекламодателей на мобильную платформу Apple снизилась примерно на треть в период с 1 июня по 1 июля текущего года. В то же время их расходы на рекламу для пользователей Android выросли более чем на 10 % за этот же месяц. Трудности сбора данных пользователей iOS повлекли за собой рост спроса и цен на рекламу для Android. Напомним, что по имеющимся данным, на Android работают около 72,8 процента смартфонов во всём мире, в то время как на iOS приходится 26,4 процента.

Данные Branch Metrics подтверждает и рекламная компания Tinuiti Inc. Она отмечает, что в мае годовой рост затрат её клиентов на рекламу в Facebook на платформе Android составил 46 %, а уже в июне рост достиг 64 %. В свою очередь годовой рост расходов рекламодателей на платформе iOS замедлился с 42 % в мае до 25 % в июне. Если динамика сохранится, то скоро и вовсе затраты на рекламу на iOS окажутся меньше, чем в прошлом году. Также отмечается, что цены на рекламу на Android сейчас примерно на 30 % выше, чем на iOS .

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Рекламодатели заявляют, что спад их интереса к платформе Apple обусловлен отсутствием доступа к детализированным данным о поведении пользователей, которые бы оправдали стоимость рекламы на iOS-устройствах и сделали бы её эффективной. Facebook разными способами пытается вынудить Apple отказаться от нововведения, заявляя, что «Прозрачность отслеживания в приложениях» является антиконкурентной функцией, ограничивающей возможности рекламодателей на платформе.



