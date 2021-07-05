Названы модели Xiaomi, которые получат обновление до Android 12

Компания Xiaomi обычно не торопится с релизом обновлённых прошивок Android со своими оболочками. Тем не менее, уже есть некоторые сведения о том, какие именно модели устройств могут получить обновления до Android 12.

Названы модели Xiaomi, которые получат обновление до Android 12

gizchina.com

Хотя Xiaomi не публиковала список поддерживаемых устройств официально, проверенная группа энтузиастов разместила в Twitter-аккаунте Xiaomiui список, созданный на основе информации, полученной от источников в Xiaomi и разработчиков MIUI.

Судя по списку, Android 12 получат все флагманы Mi-серии 2020 и 2021 годов, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi K30 и Redmi K40, а также игровые смартфоны серии Black Shark третьего и четвёртого поколений и некоторые версии POCO.

По данным источника, серии Xiaomi Mi 9, Mi CC9, Mi Note 10, Redmi K20, Redmi Note 8 и Redmi 9 не получат новой операционной системы, а обновление Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9 (глобальной версии), Redmi Note 9 4G (китайской) и Redmi Note 9T, Redmi 9 Power — пока под вопросом.

Названы модели Xiaomi, которые получат обновление до Android 12

twitter.com/xiaomiui


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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