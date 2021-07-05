Названы модели Xiaomi, которые получат обновление до Android 12

Компания Xiaomi обычно не торопится с релизом обновлённых прошивок Android со своими оболочками. Тем не менее, уже есть некоторые сведения о том, какие именно модели устройств могут получить обновления до Android 12.

gizchina.com

Хотя Xiaomi не публиковала список поддерживаемых устройств официально, проверенная группа энтузиастов разместила в Twitter-аккаунте Xiaomiui список, созданный на основе информации, полученной от источников в Xiaomi и разработчиков MIUI.

Судя по списку, Android 12 получат все флагманы Mi-серии 2020 и 2021 годов, Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi K30 и Redmi K40, а также игровые смартфоны серии Black Shark третьего и четвёртого поколений и некоторые версии POCO.

По данным источника, серии Xiaomi Mi 9, Mi CC9, Mi Note 10, Redmi K20, Redmi Note 8 и Redmi 9 не получат новой операционной системы, а обновление Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9 (глобальной версии), Redmi Note 9 4G (китайской) и Redmi Note 9T, Redmi 9 Power — пока под вопросом.

twitter.com/xiaomiui



