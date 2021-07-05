twitter.com/DIZOTech К разочарованию многих комментаторов речь идёт не о смартфоне. Хотя на изображении не виден весь продукт отчётливо, некоторые детали позволяют предположить, что это кнопочный телефон с круглым модулем на тыльной поверхности, вмещающий камеру и вспышку. В самой Dizo пока ничего не сообщали о характеристиках телефона, но, вероятно, речь идёт о модели Dizo Star 500, сертифицированной Федеральной комиссией связи (FCC) США ещё в мае, но пока так и не поступившей в продажу. При этом говорить о стопроцентной достоверности информации не приходится — тыльные панели на изображении и фото модели выглядят немного по-разному.



Перспективный суббренд Realme поделился тизером своего первого телефона

Представленный в мае бренд Dizo, входящий в экосистему Realme и уже продемонстрировавший на прошлой неделе пару беспроводных наушников, поделился изображением-тизером следующего продукта, не относящегося к носимой электронике или Интернету вещей — это мобильный телефон.

Перспективный суббренд Realme поделился тизером своего первого телефона

twitter.com/DIZOTech

К разочарованию многих комментаторов речь идёт не о смартфоне. Хотя на изображении не виден весь продукт отчётливо, некоторые детали позволяют предположить, что это кнопочный телефон с круглым модулем на тыльной поверхности, вмещающий камеру и вспышку.

В самой Dizo пока ничего не сообщали о характеристиках телефона, но, вероятно, речь идёт о модели Dizo Star 500, сертифицированной Федеральной комиссией связи (FCC) США ещё в мае, но пока так и не поступившей в продажу. При этом говорить о стопроцентной достоверности информации не приходится — тыльные панели на изображении и фото модели выглядят немного по-разному.

Перспективный суббренд Realme поделился тизером своего первого телефона

gsmarena.com

Если речь идёт действительно о Star 500, пользователь может рассчитывать на поддержку двух SIM-карт, 2G и слот для micrSD, а также АКБ на 1830 мА·ч — характеристики, характерные скорее для конца 90-х годов прошлого века. Параллельно FCC сертифицировала и модель Star 300, похоже, с практически аналогичными свойствами. Стоило ли создавать и продвигать дополнительный бренд под столь неликвидную технику — покажет дальнейшее развитие платформы Dizo.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар запустил высокоскоростной интернетКиевстар запустил высокоскоростной интернет
Киевстар запустил новый дешевый тарифКиевстар запустил новый дешевый тариф
Lenovo представила планшеты Yoga Tab 11 и Tab P11 PlusLenovo представила планшеты Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus
Подзарядка мощностью 200 Вт в смартфонах Xiaomi может стать реальностьюПодзарядка мощностью 200 Вт в смартфонах Xiaomi может стать реальностью
Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в СШАРазработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в США
Блок рекламы


Похожие новости
Регулятор рассекретил новый 5G-смартфон Realme с двухкомпонентным аккумуляторомРегулятор рассекретил новый 5G-смартфон Realme с двухкомпонентным аккумулятором
Realme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкойRealme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкой
Realme запланировала мегапрезентацию на 4 маяRealme запланировала мегапрезентацию на 4 мая
Realme 8 5G выйдет 21 апреля: 48-Мп тройная камера — возможно, ребрендинг V13 5GRealme 8 5G выйдет 21 апреля: 48-Мп тройная камера — возможно, ребрендинг V13 5G
Прототип первого Apple iPad с двумя разъёмами для зарядки показался на фотоПрототип первого Apple iPad с двумя разъёмами для зарядки показался на фото
Презентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 мартаПрезентация смартфона Realme со 108-Мп камерой состоится 24 марта
Realme скоро выпустит свой первый смартфон со 108-мегапиксельной камеройRealme скоро выпустит свой первый смартфон со 108-мегапиксельной камерой
Флагманский смартфон Realme GT 5G на чипе Snapdragon 888 показался на официальных изображенияхФлагманский смартфон Realme GT 5G на чипе Snapdragon 888 показался на официальных изображениях
Флагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 январяФлагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 января
OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20
Последние новости
Подгружаем последние новости