Перспективный суббренд Realme поделился тизером своего первого телефона

Представленный в мае бренд Dizo, входящий в экосистему Realme и уже продемонстрировавший на прошлой неделе пару беспроводных наушников, поделился изображением-тизером следующего продукта, не относящегося к носимой электронике или Интернету вещей — это мобильный телефон.

twitter.com/DIZOTech

К разочарованию многих комментаторов речь идёт не о смартфоне. Хотя на изображении не виден весь продукт отчётливо, некоторые детали позволяют предположить, что это кнопочный телефон с круглым модулем на тыльной поверхности, вмещающий камеру и вспышку.

В самой Dizo пока ничего не сообщали о характеристиках телефона, но, вероятно, речь идёт о модели Dizo Star 500, сертифицированной Федеральной комиссией связи (FCC) США ещё в мае, но пока так и не поступившей в продажу. При этом говорить о стопроцентной достоверности информации не приходится — тыльные панели на изображении и фото модели выглядят немного по-разному.

gsmarena.com

Если речь идёт действительно о Star 500, пользователь может рассчитывать на поддержку двух SIM-карт, 2G и слот для micrSD, а также АКБ на 1830 мА·ч — характеристики, характерные скорее для конца 90-х годов прошлого века. Параллельно FCC сертифицировала и модель Star 300, похоже, с практически аналогичными свойствами. Стоило ли создавать и продвигать дополнительный бренд под столь неликвидную технику — покажет дальнейшее развитие платформы Dizo.



