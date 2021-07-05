Китайский регулятор потребовал удалить из магазинов приложений сервис такси Didi

Проверку в отношении Didi начали спустя два дня после IPO компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В ходе первичного размещения она привлекла около $4,4 млрд, что сделало ее IPO вторым по величине листингом китайской компании в США . Рекорд принадлежит Alibaba Group, в 2014 году привлекшей $25 млрд.

Что известно о сервисе

Сервис Didi была основан в Китае в 2012 году бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вей Ченгом, который сейчас является главным исполнительным директором компании.

Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, доставке еды, грузовые перевозки, финансовые услуги и т. д.

Среди крупнейших инвесторов компании — SoftBank, Uber и Tencent.

DiDi предлагает услуги по вызову пассажиров в 15 странах за пределами Китая, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию, Бразилию , Мексику, Чили, Колумбию, Перу, Коста-Рику, Панаму, РоSSию, Доминиканскую Республику, Эквадор и Аргентину. В 2016 году Uber продал компании DiDi свое китайское подразделение Uber China, что позволило компании DiDi занять лидирующие позиции среди агрегаторов такси в стране.

По итогам 2020 года выручка сервиса такси снизилась почти на 10% — до $21,6 млрд. Чистый убыток компании составил $1,6 млрд. Первый квартал этого года впервые стал для компании прибыльным. В первом квартале 2021 года прибыль Didi составила $837 млн, а выручка достигла $6,4 млрд, что на 107% больше по сравнению с тем же кварталом 2020 года.