Китайский регулятор потребовал удалить из магазинов приложений сервис такси Didi

Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) сообщило на своем сайте, что сервис заказа такси Didi должен быть удален из магазинов приложений, пишет Forbes.

Китайский регулятор потребовал удалить из магазинов приложений сервис такси Didi
Фото: vesti-ua.net

Какая причина

Причиной оно назвало нарушения в сфере сбора и использования личных данных пользователей.

В ответ Didi сообщил, что удалит свое приложение из магазинов, передает Reuters. Компания также указала, что прекратила регистрацию новых пользователей и внесет изменения, необходимые для соблюдения правил и защиты прав пользователей. Приложение Didi по-прежнему работает в Китае у тех, кто уже его скачал, отмечает агентство.

Предыстория

Ранее CAC сообщило о начале расследования в отношении Didi, проводимого с целью «обеспечения безопасности данных» китайских пользователей. Регулятор запретил сервису регистрировать новые аккаунты до завершения проверки, чтобы «предотвратить распространение рисков».

Didi собирает большие объемы данных о передвижениях и использует часть из них при работе с технологиями автономного вождения и для анализа дорожного движения, отмечает Reuters.

Проверку в отношении Didi начали спустя два дня после IPO компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В ходе первичного размещения она привлекла около $4,4 млрд, что сделало ее IPO вторым по величине листингом китайской компании в США. Рекорд принадлежит Alibaba Group, в 2014 году привлекшей $25 млрд.

Что известно о сервисе

Сервис Didi была основан в Китае в 2012 году бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вей Ченгом, который сейчас является главным исполнительным директором компании.

Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, доставке еды, грузовые перевозки, финансовые услуги и т. д.

Среди крупнейших инвесторов компании — SoftBank, Uber и Tencent.

DiDi предлагает услуги по вызову пассажиров в 15 странах за пределами Китая, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию, Бразилию, Мексику, Чили, Колумбию, Перу, Коста-Рику, Панаму, РоSSию, Доминиканскую Республику, Эквадор и Аргентину. В 2016 году Uber продал компании DiDi свое китайское подразделение Uber China, что позволило компании DiDi занять лидирующие позиции среди агрегаторов такси в стране.

По итогам 2020 года выручка сервиса такси снизилась почти на 10% — до $21,6 млрд. Чистый убыток компании составил $1,6 млрд. Первый квартал этого года впервые стал для компании прибыльным. В первом квартале 2021 года прибыль Didi составила $837 млн, а выручка достигла $6,4 млрд, что на 107% больше по сравнению с тем же кварталом 2020 года.

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