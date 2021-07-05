В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных

В июле Минцифры планирует запустить также сертификаты ПЦР-тестирования и для тех, кто переболел.

В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

"Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел", - написал он в фейсбуке.

По словам заместителя министра, главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

"Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированы смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", - сообщил Вискуб.

Он добавил, что на этой неделе Минцифры начнет проходить самооценку готовности к признанию украинских сертификатов странами-членами ЕС , после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений.

Замминистра напомнил, что сейчас введено два вида COVID-сертификата: международный для путешествий (после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.

Как сообщали, 2 июля Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата. Цифровые COVID-сертификаты в "Дії" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.