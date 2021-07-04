Цена смартфона Samsung Galaxy M22 с 25-Вт подзарядкой составит от 240 евро

На сайте одного из европейских ретейлеров появилась информация о смартфоне среднего уровня Galaxy M22, который в скором времени пополнит ассортимент Samsung. Аппарат уже отметился на сайтах ряда регуляторов.

Цена смартфона Samsung Galaxy M22 с 25-Вт подзарядкой составит от 240 евро

Galaxy A22 / изображение Samsung

Устройство имеет шифр SM-M225F / SM-M225FV_DS. Данные Федеральной комиссии по связи США (FCC) говорят о поддержке подзарядки мощностью 25 Вт. Ёмкость аккумулятора, по слухам, составит 6000 мА·ч.

Смартфон получил сертификацию Bluetooth SIG. Известно, что он поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0. Операционная система — Android 11.

Тест Geekbench говорит об использовании процессора MediaTek Helio G80, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G52 MC2.

Если верить данным ретейлера, цена Galaxy M22 составит от 240 евро. Речь идёт о комплектации с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт.

Цена смартфона Samsung Galaxy M22 с 25-Вт подзарядкой составит от 240 евро

GSMArena.com

Сетевые источники добавляют, что Galaxy M22 будет близким родственником Galaxy A22. А это означает, что новинка может получить 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED формата HD+ с разрешением 1600 x 720 точек и частотой обновления 90 Гц. Сзади расположится четверная камера в конфигурации 48 + 8 + 2 + 2 млн пикселей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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