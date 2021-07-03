OnePlus пообещала обновлять Android на смартфонах до актуальной версии от двух до четырёх раз

Не так давно стало известно, что OnePlus стала частью Oppo. Тем не менее, бренд OnePlus продолжит своё существование. Правда, OnePlus пояснила, что программные оболочки OxygenOS и ColorOS станут ближе друг к другу по дизайну и функциональности, но её смартфоны продолжат получать обновления версий Android не менее трёх лет.

OnePlus пообещала обновлять Android на смартфонах до актуальной версии от двух до четырёх раз

9to5google.com

Сегодня было объявлено, что OnePlus и Oppo работают над интеграцией кодовой базы фирменных оболочек OxygenOS и ColorOS. Скорее всего, пользователи не увидят последствий этих изменений. OnePlus обращает внимание на то, что у неё теперь есть более многочисленная и более профессиональная команда разработчиков, а также больше ресурсов для исследований и разработок. Компания заявила, что OxygenOS по-прежнему будет использоваться в качестве операционных систем для смартфонов, доступных на международном рынке. А вот в Китае устройства OnePlus будут продаваться с предустановленной ColorOS.

OnePlus пообещала обновлять Android на смартфонах до актуальной версии от двух до четырёх раз

9to5google.com

OnePlus не сказала ничего конкретного о визуальных изменениях, которые ожидают пользователей OxygenOS, однако они, судя по ранним бета-версиям Android 12 для OnePlus 9, вскоре произойдут. Однако главным является то, что компания назвала чёткий график обновлений ОС для фирменных смартфонов. Флагманские устройства, начиная с OnePlus 8, получат не менее трёх обновлений версии Android, а обновления безопасности будут выходить минимум четыре года. Смартфоны Nord и Nord CE получат два крупных обновления операционной системы и три года патчей безопасности. Самые доступные Nord N, начиная с N10 и N100, будут получать одно обновление Android и три года обновлений безопасности.

Таким образом OnePlus приблизится к высоким стандартам, заданным Samsung с её смартфонами Galaxy. К сожалению, китайская компания не поделилась конкретным графиком выпуска обновлений безопасности. На данный момент они выходят вдвое реже, чем обновления для Samsung Galaxy или Google Pixel.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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