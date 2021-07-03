Xiaomi запатентовала смартфон, раздвигающийся с двух сторон

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало документацию китайской компании Xiaomi на необычный смартфон, оборудованный гибким дисплеем.

Xiaomi запатентовала смартфон, раздвигающийся с двух сторон

Reuters

Речь идёт об аппарате со скручиваемым экраном, прячущимся внутри корпуса. Причём раздвигаться устройство будет с двух сторон — слева и справа.

Таким образом, могут реализовываться различные режимы работы. К примеру, вытянув только одну часть дисплея, пользователь сможет трансформировать смартфон в устройство с соотношением сторон экрана 16:9 для просмотра видеоматериалов. А раздвинув оба сегмента, можно будет получить небольшой планшет для рисования или чтения электронных книг.

Xiaomi запатентовала смартфон, раздвигающийся с двух сторон

PhoneArena.com

На патентных изображениях видно, что в тыльной части гаджета располагается многомодульная камера. Её компоненты выстроены в ряд по вертикали в центральной части корпуса.

Фронтальная камера не показана. Возможно, Xiaomi планирует разместить её непосредственно за гибким дисплеем. Кроме того, в область экрана может быть встроен сканер отпечатков пальцев.

Пока, к сожалению, не ясно, когда подобный аппарат может появиться на коммерческом рынке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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