Новое мобильное приложение от Google следит за пользователями Android-смартфонов

Мобильное приложение MassNotify от Google имеет одну нестандартную функцию. Оно отслеживает контакты владельцев устройств с инфицированными коронавирусом гражданами. Приложение загрузилось на смартфоны автоматически, и отключить его люди не могут.

Новое мобильное приложение от Google следит за пользователями Android-смартфонов

На телефоны абонентов, которым принудительно закачали программу, начали поступать уведомления о возможности заражения COVID-19. Приложение появилось только на смартфонах Android, пока что только в США.

Пользователи уже обвиняют Google в навязывании "цифрового концлагеря" и проклинают компанию за такие действия.

Новое мобильное приложение от Google следит за пользователями Android-смартфонов

Разработчики приложения MassNotify объяснили пользователям, что приложение действительно установлено на их смартфоны, но программа может быть активирована только непосредственно владельцем смартфона. Принудительно следить за пользователями никто не будет, они сами решат, включать им приложение, или нет.

Зайти в приложение MassNotify можно через настройки и меню Google. Для защиты программы от удаления разработчики спрятали ее под именем Exposure Notifications Settings Feature. Гражданам, не желающим пользоваться опцией, рекомендовано не активировать программу. Удалить ее со смартфона они не смогут.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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