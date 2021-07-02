Xiaomi проектирует гибкий смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Fold

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в скором времени может выпустить смартфон с гибким дисплеем, выполненный в форм-факторе «раскладушки».

Xiaomi проектирует гибкий смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Fold

Здесь и ниже изображения LetsGoDigital

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, описание новинки появилось на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). Внешне аппарат напоминает устройства Samsung Galaxy Z Flip и Motorola razr.

Xiaomi проектирует гибкий смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Fold

Смартфон Xiaomi получит гибкий дисплей, складывающийся внутрь корпуса. В верхнем левом углу этой панели можно видеть продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры.

В тыльной части корпуса находится многомодульная камера, заключённая в область круглой формы. На иллюстрации показана система из трёх оптических элементов, но конфигурация может быть и другой.

Xiaomi проектирует гибкий смартфон в стиле Samsung Galaxy Z Fold

У аппарата не просматривается вспомогательный внешний дисплей. В одной из боковых частей расположены физические кнопки управления, снизу — порт USB Type-C и слот для SIM-карты.

Есть вероятность, что Xiaomi представит смартфон с описанным дизайном до конца текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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