Киевстар запустил высокоскоростной интернет

В операторе сотовой связи Киевстар отчитались о расширении покрытия и улучшении качества интернета в более чем 400 населенных пунктах страны. В общей сложности более 226 тысяч украинцев получат возможность ежедневно пользоваться современными мобильными технологиями в сети Киевстар.

Качество 4G-связи Киевстар улучшил в 411 населенных пунктах Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Закарпатской областей Украины. Теперь сотни украинцев в самых отдаленных уголках страны получили доступ к высокоскоростному интернету и сотовой связи.

В Киевстаре рассказали, что компании удалось активировать технологию LTE900 на 171 базовой станции. Благодаря чему произошло расширение территории покрытия 4G, который теперь доступен в 411 населенных пунктах страны, в которых проживают около 226 тысяч жителей.

В пресс-службе мобильного оператора Киевстар сообщили об инвестировании в первом квартале 2021 года более 1 миллиарда гривен в развитие и внедрение новых технологий. Успешное осуществление проекта позволило расширить территорию покрытия сетями 4G и тем самым более чем на 24 процента увеличить число пользователей скоростного интернета.

В общей сложности, Киевстар к началу июля 2021 года более 10 миллионов украинцев обеспечил высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью. В компании подчеркивают, что останавливаться на достигнутом не собираются. Строительство мобильных сетей нового поколения продолжится, чтобы к 2022 году предоставить доступ к 4G более чем 90 процентам населения Украины.