Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19

Google реализует в операционной системе Android поддержку цифровых паспортов вакцинации. Это значит, что пользователи смогут сохранять данные о вакцинации от COVID-19 на своём смартфоне, получать к ним доступ в любое время и предоставлять эту информацию, например, в виде QR-кодов уполномоченным представителям властей.

Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19

Google

Для реализации функции на уровне страны будет необходимо, чтобы медицинские организации или правительство использовали систему Google для публикации результатов вакцинации в цифровом виде. Сейчас эта функция запускается в США, однако вскоре появится и в ряде других стран, список которых Google пока не озвучила. Поисковый гигант пообещал, что не будет хранить копий личных данных пользователей. Цифровые паспорта вакцины имеют все шансы получить широкую популярность благодаря единообразию и тому, что их сложно подделать.

Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19

Google

С самого начала пандемии коронавируса Apple и Google приложили массу усилий по реализации функций отслеживания контактов с заболевшими COVID-19. К сожалению, эти возможности не нашли должного отклика у правительств и пользователей, хотя технически являются довольно совершенными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 годаXiaomi наметила выпуск более 10 новых смартфонов на вторую половину 2021 года
Киевстар запустил новый дешевый тарифКиевстар запустил новый дешевый тариф
Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в СШАРазработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в США
Xiaomi подняла цены на свои бюджетные смартфоныXiaomi подняла цены на свои бюджетные смартфоны
Lenovo представила планшеты Yoga Tab 11 и Tab P11 PlusLenovo представила планшеты Yoga Tab 11 и Tab P11 Plus
Блок рекламы


Похожие новости
Серию смартфонов Honor 50 с сервисами Google представят 16 июняСерию смартфонов Honor 50 с сервисами Google представят 16 июня
Android имеет специальную функцию, которая поможет освободить память смартфонаAndroid имеет специальную функцию, которая поможет освободить память смартфона
Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOSHuawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOS
Фирменный процессор Google в составе Pixel 6 не дотянет до Snapdragon 888, но предложит продвинутые возможности ИИФирменный процессор Google в составе Pixel 6 не дотянет до Snapdragon 888, но предложит продвинутые возможности ИИ
Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качествеGoogle Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
Пользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google AssistantПользователи смартфонов с Android 12 смогут выключать их с помощью Google Assistant
Официально: сервисы Google возвращаются на смартфоны HonorОфициально: сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor
В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6В Сети появились новые рендеры грядущего Google Pixel 6
В приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режимаВ приложении Microsoft Office для Android появилась поддержка тёмного режима
Clubhouse на Android запустился в УкраинеClubhouse на Android запустился в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости