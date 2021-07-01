Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в США

Компания Masimo, разрабатывающая технологии обработки сигналов для медицинских мониторов, подала жалобу на Apple в Комиссию по международной торговле США. Masimo утверждает, что умные часы Apple Watch 6 нарушают пять её патентов на устройства, которые используют свет, пропускаемый через тело, для измерения уровня кислорода в крови.

Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в США

Apple

Компания Masimo, занимающаяся разработкой технологий, используемых в медицинских приборах, заявляет, что украденная Apple технология якобы является частью её ключевого бизнеса, а калифорнийский техногигант нагло её копирует. Трения между Apple и Masimo начались ещё в январе 2020 года, когда дочерняя компания последней, Crecacor Laboratories Inc. впервые подала в суд на «яблочную» компанию, обвиняя её в ненадлежащем использовании изобретений Masimo в умных часах. Эта жалоба рассматривается Управлением по патентам и товарным знакам США. Ожидается, что новая жалоба разработчика медицинских технологий будет рассматриваться не более 18 месяцев, поскольку Комиссия по международной торговле США обычно работает быстрее.

Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch в США

Masimo

В рамках своей жалобы Masimo заявила, что общественность не пострадает, если умные часы Apple не будут продаваться на рынке США, поскольку их функциональность не важна для общественного здравоохранения и благополучия. Компания отмечает, что Apple продвигает функцию измерения уровня кислорода в крови таким образом, чтобы Watch Series 6 выглядели в глазах покупателя как медицинское устройство, однако предупреждает мелким шрифтом, что полученные при помощи часов данные не должны использоваться в медицинских целях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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